Se acabó el sueño continental para Universidad de Chile. El “Romántico Viajero” luchó esta noche en el Estadio Ciudad de Lanús, pero terminó cayendo por la cuenta mínima (1-0) ante el “Granate”, quedando eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el vibrante empate 2-2 de la ida en el Estadio Nacional, la llave llegaba abierta y con la obligación de ganar para ambos, o definir a penales en caso de empate. Sin embargo, un solitario gol de Rodrigo Castillo en el segundo tiempo fue suficiente para inclinar la balanza a favor de Lanús.

El partido, sin embargo, no terminó sin controversia. El arbitraje del venezolano Alexis Herrera fue duramente cuestionado por los jugadores azules en dos jugadas clave: una posible expulsión a Agustín Cardozo por un planchazo a Javier Altamirano en el inicio del partido, y una evidente mano en el origen del gol del Granate.

Manuel de Tezanos y las dos jugadas polémicas de Lanús vs. la U

Apenas sonó el pitazo final, uno de los análisis más duros y rápidos provino del periodista Manuel de Tezanos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde consideró un perjuicio claro y directo contra el equipo de Gustavo Álvarez.

“Horroroso arbitraje de Alexis Herrera. Dejó sin sanción una patada de Cardozo a Altamirano que era roja en todos lados, era una de las patadas más violentas a la altura de la rodilla. Condiciona el partido”, comenzó diciendo.

Alexis Herrera se transformó en blanco de críticas de la parcialidad azul | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Agregando que “después en el gol de Castillo hay una mano clarísima que frena la jugada de ataque de la U y significa la recuperación del balón. Fue perjudicada la U”.

“Con estas dos jugadas, así es muy difícil (…) Tiene cositas del 96”, sentenció De Tezanos.