Universidad de Chile vive un importante momento dentro de esta temporada, en la que los ‘Azules’ se preparan para lo que es la parte final del año con su participación en la Copa Sudamericana, pero a pesar de eso, en la U ya piensan en el 2026.

Sobre esto, el periodista nacional Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que es la continuidad de Fabián Hormazábal en la U, en la que pide a gritos que en el club aseguren al ‘Rayo’.

“Yo le haría una oferta alta a Hormazábal para que decida quedarse en la U, porque no es fácil hoy en día conseguir a alguien como Hormazábal”, parte señalando De Tezanos.

Siguiendo en esa línea, el comunicador es claro en señalar que desde la Universidad de Chile deben romper el chanchito para mejorar el contrato al seleccionado nacional y asegurarlo para próximas temporadas.

De Tezanos le pide a la U dejarlo todo por Hormazábal | Foto: Photosport

“Hazle un contrato bueno, importante. Yo no digo que lo blinden, pero que ojalá lo logren mantener, conseguir un jugador de esta características te va a costar carísimo”, declaró.

Concluyendo, De Tezanos espera que desde la U tomen esa decisión de poder ofrecerle un contrato importante dentro del plantel, para que él se quedé feliz y conforme para seguir en el club, a pesar de las ofertas que pueda recibir en el mercado.

“Yo pienso que Hormazábal está para hacerle un sueldo top de plantel, para que se quedé feliz y no esté pensando en ofertas”, cerró.