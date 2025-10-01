Una fuerte polémica es la que se ha instaurado dentro del fútbol chileno en las últimas horas y todo esto tras lo que fue la programación del Clásico Universitario entre Universidad Católica y la Universidad de Chile en el Estadio Claro Arena.

¿El problema? Este duelo se disputará entremedio de los dos partidos cruciales que deben afrontar los ‘Azules’ por la Copa Sudamericana en la semifinal ante Lanús de Argentina, algo que no tiene para nada contentos a la Universidad de Chile.

Sobre este tema, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ para referirse a esta situación y se cuadró por completo al malestar de la U, en la que expuso que este año se han suspendido duelos por cosas de menor importancia.

“Yo entiendo la molestía de la U y es razonable, porque se han suspendido partidos por cualquier cosa este año”, remarcó.

Mucha polémica ha existido por el Clásico Universitario | Foto: Photosport

Concluyendo, De Tezanos indica que el entendería esta rigurosidad en el criterio de jugar sí o sí, si desde un primer minuto esto hubiera sido así, pero siente que aquello ha estado muy lejos de poder ocurrir, en la que por aquello, entiende el malestar en el elenco de Gustavo Álvarez.

“Yo entendería todo esto si hubiera sido el criterio que se aplica de la fecha uno, pero como no se aplica esto desde la fecha uno… entiendo la molestia de la U”, cerró.