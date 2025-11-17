El debate sobre quién es el mejor futbolista que nació en el país sigue abierto, aunque Marcelo Díaz ya tiene más que clara su opinión: el capitán de Universidad de Chile reveló su candidato para utilizar dicho trono.

¿A quién se refirió? El experimentado mediocampista llenó de elogios a Charles Aránguiz. Lo ubicó en lo más alto de la historia del balompié nacional sin mayores titubeos.

Así lo expresó el portador de la jineta de los azules en conversación con Dyango. En la visita del cantautor español al plantel laico, Carepato Díaz volvió a tocar una discusión que parece nunca acabar.

“Mira, acá está Charles Aránguiz, el mejor jugador en la historia del fútbol chileno (…) Xavi e Iniesta. ¿Tú sabías que nos decían el Xavi e Iniesta de Sudamérica?”, comentó en el canal de YouTube de Universidad de Chile.

Ante tal elogio y fiel a su estilo, el oriundo de Puente Alto mantuvo la humildad y bromeó con el pelo de su socio de mil batallas en el mediocampo. “Se convirtió en Iniesta, ¿no ve?“, respondió.

Marcelo Díaz no duda: Charles Aránguiz es el mejor de la historia en Chile. (Imagen: Club Universidad de Chile)

Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, leyendas en Universidad de Chile

Cabe destacar que los jugadores mencionados han compartido tres títulos de Primera División (2011-A, 2011-C y 2012-A), la Copa Sudamericana 2011 y la Copa Chile 2024 en conjunto en Universidad de Chile.

A su vez, formaron parte del grupo que se coronó dos veces campeón de América (2015 y 2016) con la Selección Chilena. Se conocen a la perfección y mantienen exhibiendo su excelso nivel en los estudiantiles.

En resumen: