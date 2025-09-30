Universidad de Chile ya dejó atrás el amargo empate ante Deportes La Serena por la Liga de Primera y ahora tendrá un breve descanso antes de retomar los entrenamientos pensando en los desafíos de octubre.

La U volverá en un par de semanas para enfrentar a Palestino, Lanús por la ida de la Copa Sudamericana 2025, Universidad Católica y luego nuevamente Lanús por la revancha en territorio argentino.

Es precisamente el partido ante los Cruzados el que Universidad de Chile buscará mover, pero dependerá de la buena voluntad de Universidad Católica ya que por plazos se encuentra absolutamente en regla.

Álvarez llevará equipo suplente ante la UC si no suspenden. | Foto: Photosport

En esa línea, fue el periodista Marcelo Díaz quien filtró la radical decisión de Gustavo Álvarez: “Si la U no logra que se suspenda el partido con la Católica ese fin de semana del 26 de octubre, va ir con equipo alternativo. Lo adelanto desde ya, a lo Limache”, dijo en TNT Sports.

“¿Y por qué? Ese fin de semana en Argentina no hay liga, por lo tanto, Lanús no va a jugar ese fin de semana porque hay elecciones. Según el análisis de Gustavo Álvarez que lo hizo contra Botafogo, Lanús va jugar contra la U y sin partidos entremedio”, complementó.

Así las cosas, los universitarios buscarán la suspensión del Clásico Universitario y, en caso de no lograrlo, no tendrán empacho en llevar a un equipo absolutamente alternativo al Claro Arena pensando en la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana.

La semana de la discordia para la U

Universidad de Chile enfrentará el 23 y 30 de octubre a Lanús en el Estadio Nacional y Buenos Aires, respectivamente. El partido con la UC está fijado para el 26 del mismo mes en un horario a definir por la ANFP.