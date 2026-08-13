Marcelo Díaz sorprende a todos y anuncia su retiro del fútbol profesional: “Es mi última temporada”

Una impactante noticia fue la que sacudió a todos en la Universidad de Chile hace unos instantes y esta la protagonizó el volante y capitán, Marcelo Díaz, quien hizo un importante anuncio.

El mediocampista del ‘Romántico Viajero’ mediante a un video en sus redes sociales dio a conocer su retiro del fútbol profesional, siendo la camiseta de la Universidad de Chile su última parada.

El volante de 39 años dentro de su anuncio dejó en claro que finalizada la temporada 2026 con la Universidad de Chile, colgará los botines de forma definitiva.

Esta decisión era algo que venía meditando el futbolista durante esta temporada y en esta jornada decidió dar a conocer esta noticia, la que sin duda genera emoción en los fanáticos del ‘Romántico Viajero’.

Díaz anunció su retiro en la U | Foto: Photosport

Ahora, Marcelo Díaz buscará cerrar de la mejor forma lo que es su etapa como futbolista, en la que desea cosechar un título con la Universidad de Chile para cerrar de forma perfecta su carrera.

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VIDEO: EL ANUNCIO DEL RETIRO DE MARCELO DÍAZ