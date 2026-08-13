Este jueves el futbolista neozelandés, que se hizo famoso en el Mundial 2026, tendrá su estreno en la Copa Sudamericana 2026.

Los torneos Conmebol se reanudaron tras el Mundial 2026 y esta semana se disputan los partidos de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde hará su debut la sensación neozelandesa Tim Payne.

El lateral derecho de 32 años sorprendió a todo el mundo al fichar por Olimpia de Paraguay en medio de la Copa del Mundo, en la que se volvió viral por pasar de ser el futbolista menos conocido a uno de los con más seguidores en redes sociales (5,4 millones en Instagram), todo a raíz de una campaña que le dedicó un influencer argentino.

El oceánico ya tuvo su debut con el Decano, en la goleada por 5-0 sobre Rubio Ñú el pasado 2 de agosto por el torneo paraguayo, donde incluso marcó el último gol.

Pero luego no ha vuelto a jugar. De todos modos, el entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez lo tiene considerado en la plantilla y lo convocó para visitar este jueves a Vasco Da Gama.

Cabe recordar que Olimpia clasificó a octavos de final como líder del Grupo G, donde ya enfrentó al equipo brasileño, con un triunfo para cada uno. Pues ahora se vuelven a ver las caras en la ronda de eliminación directa.

En el Gigante de la Colina sería titular Alan Saldivia, exdefensa de Colo Colo que busca consolidarse en el equipo que dirige Pedro Emanuel.

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Tim Payne viajó a Brasil junto a Olimpia. (Foto: @elClubOlimpia)

¿A qué hora es el partido de Vasco Da Gama vs. Olimpia?

El partido de ida entre Vasco Da Gama y Olimpia se juega este jueves 13 de agosto a partir de las 18:00 horas en el Estadio Sao Januario de Río de Janeiro, Brasil.

¿Quién transmite este partido?

Este partido es transmisión exclusiva de DSports en televisión (canal 610 y 1610) y en streaming por las plataformas de pago DGO y Paramount+.

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En síntesis