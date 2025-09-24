La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se juega hoy, con la llave abierta tras el empate 0-0 en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Tanto el equipo de Gustavo Álvarez como el de Néstor Gorosito saben que cualquier gol puede definir quién avanza a la siguiente fase, por lo que la presión se sentirá en ambas plantillas, incluso en un estadio vacío.

Mientras tanto, Lanús ya se aseguró un lugar en las semifinales tras vencer a Fluminense en una llave muy disputada, convirtiéndose en el rival que espera al ganador de esta serie y añadiendo aún más presión al cruce de hoy.

Martín Liberman opina sobre la serie entre la U y Alianza Lima

En medio de la expectación, el reconocido periodista argentino Martín Liberman entregó su visión sobre la llave que enfrenta al Romántico Viajero con los Íntimos.

“Igual empataron en la ida, digo tiene una pequeña ventaja la U ante Alianza Lima, pero sin gente no sé si es ventaja”, manifestó Liberman en su programa de YouTube, destacando la influencia de jugar sin público.

La U y Alianza Lima se jugarán el todo por el todo en la Sudamericana | FOTO: Raul Sifuentes/Getty Images

Además, profundizó en la perspectiva del Granate: “Lanús tiene una ventaja porque primero define de local y si fuese contra la U la ida es sin público. Le conviene jugar contra la U porque vas a jugar contra un equipo que no tendrá hinchas”.

Con esto, dejó claro que, desde su análisis, el equipo chileno podría ser un rival más favorable para el equipo que dirige Mauricio Pellegrino en la siguiente ronda, generando conversación entre hinchas y expertos sobre la importancia de la localía y el factor público.

Universidad de Chile vs. Alianza Lima: fecha, hora y estadio

Cabe destacar que el duelo se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.