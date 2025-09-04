La Conmebol todavía no entrega un fallo oficial respecto a los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro quedó marcado por los graves incidentes en las tribunas, lo que obligó a cancelar el partido y generó un clima de incertidumbre sobre lo que sucederá con la llave.

Mientras el ente rector del fútbol sudamericano analiza los informes y define cómo se resolverá la situación, la expectativa crece no solo en Argentina y Chile, sino también en Perú. Y es que el ganador de esta serie enfrentará en cuartos de final a Alianza Lima.

Martín Liberman analiza las posibles consecuencias del fallo de Conmebol

Ante este escenario de indefinición, distintas voces han salido a opinar. Uno de ellos fue el periodista argentino Martín Liberman, quien planteó que, cualquiera sea la resolución, el panorama podría darle una ventaja considerable al conjunto peruano.

“Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar? En caso gane la U. de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No, pues no. No es contra Alianza, el club local tiene un castigo que es su cancha y no puede admitir público”, manifestó el comunicador en su canal de Youtube.

El Rojo y la U podrían pasar varios años sin poder jugar con sus hinchas, ya sea de local o visitante | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local”, sentenció.

Fechas confirmadas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima jugará el primer duelo este 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva y la vuelta será el 25 de septiembre a las 19:30 horas en el recinto por definir.