La incertidumbre sigue marcando la agenda de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El partido debió cancelarse por disturbios en las tribunas, situación que derivó en la intervención de la Conmebol, que analiza los alegato de ambos clubes y las eventuales sanciones.

En medio de la incertidumbre, surgieron versiones que apuntaban a que el “Romántico Viajero” correría con ventaja para avanzar a los cuartos de final. Incluso, BOLAVIP informó que desde el organismo sudamericano ya tendrían decidido el pase del cuadro azul, aunque el fallo definitivo aún no ha sido comunicado.

¿Cuándo se conocerá el fallo de la Conmebol? El presidente de Independiente responde

Al respecto, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, dialogó con un grupo de periodistas y confirmó una supuesta fecha en la que se conocería la resolución final de la Conmebol.

“El presidente del Tribunal nos explicó que ellos ahora tienen que hacer algunas evaluaciones internas de todo lo que se presentó por escrito y lo que se dijo ayer. Después de esa evaluación van a expedirse”, declaró.

Hinchas de Independiente masacraron a los de la U | Foto: Fotobaires/Photosport

“Viendo la cantidad de temas que son y cómo hay que analizarlo, supongo que se tomarán para eso el día de hoy y que el fin de semana podríamos tener el fallo. Pero no son tiempos ni que manejamos nosotros ni que nos hayan dicto exactamente cuáles son”, remató.

Los cuartos de final de Copa Sudamericana

La ida se jugará el 18 de septiembre en Perú, mientras que la revancha está pactada para una semana más tarde, el 25, con un equipo y sede por confirmar por la Conmebol.