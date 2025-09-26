Universidad de Chile derrotó a Alianza Lima 2-1 por Copa Sudamericana y logró el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana, en una noche magistral de Lucas Assadi que fue la gran figura de la U en un duelo que se disputó a puertas cerradas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Pese al severo castigo de la Conmebol contra los azules por los incidentes en Avellaneda, un hincha del Romántico Viajero no se hizo problemas para presenciar el triunfo de la U desde un edificio cercano al recinto coquimbano.

Lucas Assadi fue la gran figura en la clasificación de la U (Photosport).

De acuerdo a un registro en redes sociales, un fanático azul quien al parecer estaba en compañía de un amigo, captó el instante preciso de la jugada que terminó con el 1-0 de Lucas Assadi.

Como si se tratara de un camarógrafo profesional, y mientras seguía la jugada con su teléfono, el hincha hizo un zoom perfecto en el momento que Assadi entró al área y desenfundó el remate para la apertura de la cuenta.

Con euforia y con un buen chilenismo, el afortunado hincha festejó con todo el golazo del canterano azul ante Alianza Lima. Finalmente la U se impuso 2-1 y se llevó el boleto a semifinales de Copa Sudamericana.

Mira el momento exacto del gol de Lucas Assadi