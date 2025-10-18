Esta semana Matías Rodríguez anunció con bombos y platillos que ya no va más, que se retira del fútbol profesional, siendo Deportes Melipilla su último equipo, y no escondiendo que el equipo de su vida sigue siendo Universidad de Chile.

El lateral derecho que llegó en 2010 a la U y se convirtió en el defensa más goleador de la historia del cuadro azul, fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 donde compartió camarín con Charles Aránguiz y, en conversación con La Magia Azul revela el comportamiento del volante en los entrenamientos que dirige Gustavo Álvarez.

“Fui hace poquito al CDA y me comentaban que llegaba antes y que se iba al último porque se quedaba recuperando, se quedaba haciendo los preventivos y luego la recuperación”, afirmó.

Agregando que “no es por nada que es uno de los mejores jugadores y que se sigue entrenando de la mejor forma“

Matías Rodríguez no esconde si admiración por el Príncipe. “Charles para mi es un crack, uno de los mejores jugadores que me ha tocado jugar al lado, lo disfruté muchísimo, lo sufrí cuando me tocó enfrentarlo, pero es un crack y lo sigue demostrando”,aseguró.

Para el final, medio serio, medio en broma indica que “uno lo ve y tan flaquito, pero después lo vemos correr y es un animal“.

Matías Rodríguez alaba a Charles Aránguiz.

¿Cuántos partidos le quedan a Matías Rodríguez en el profesionalismo?

Al defensor le quedan cuatro partidos para finalizar la temporada con Deportes Melipilla en la Liga 2D, y serán ante San Antonio Unido, Trasandino, Melipilla y Santiago City.