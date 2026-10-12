El delantero Maximiliano Guerrero habló tras lo que fue la sólida victoria ante Ñublense de Chillán.

Universidad de Chile tuvo una jornada demoledora dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ obtuvieron un triunfazo tras golear por 6-0 a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente.

Tras lo que fue este duelo, el delantero azul, Maximiliano Guerrero conversó con TNT Sports y analizó lo que fue esta importante victoria para su equipo, en la que tuvo una tremenda actuación después de anotar un doblete.

“Bien, feliz, contento del triunfo, de llegar a los 100 partidos con esta hermosa camiseta. Feliz de que se haya dado el triunfo y que me hayan salido los goles, así que muy contento”, comenzó indicando Guerrero.

Agregando a esto, el ‘Maxi’ dejó muy en claro que para el equipo era muy importante conseguir una victoria en esta jornada para mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.

“Era importante para nosotros ganar este partido. Sabíamos que teníamos que lograr el triunfo, hacer hartos goles, era lo más importante también, así que bueno, vamos muy contentos, fue una tarea muy buena que hicimos todo el equipo, así que muy feliz”, declaró.

Guerrero habló tras el triunfo de la U | Foto: Photosport

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Por otro de los temas que fue consultado el delantero azul es sobre lo que le pide Fernando Gago dentro del equipo, en la que se ha convertido en un jugador importante tanto con su aporte en la banda derecha e izquierda.

“La verdad, ir viendo los espacios, tratar de ganar alta profundidad, lo que más me pide y de repente el Agus (Arce) se mueve a la orilla y tengo que jugar el espacio de él y ahí ir viéndolo, pero me siento muy cómodo, así que muy feliz”.

“Me gusta jugar también por izquierda. Bueno, en realidad donde me toque jugar, voy a dar lo mejor para el equipo, así que muy feliz, muy contento”, remarca.

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Guerrero va paso a paso por el Chile 2

Finalizando, Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de seguir soñando con el título en la Liga de Primera tras la derrota de Colo Colo, en la que avisó que en la U irán partido a partido para llegar a lo más alto que puedan al finalizar la temporada.

“La verdad que vamos a ir partido a partido, sabemos que se puede dar, pero queremos ir partido a partido enfocados en nosotros nomás en de ganar cada partido que viene por ahora. Así que seguir trabajando y que se den los resultados”, concluyó.