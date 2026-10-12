Universidad de Chile se da un festín con Ñublense y se aferra al Chile 2: así queda la tabla en la Liga de Primera

Universidad de Chile goleó a Ñublense y se mantiene firme en la lucha por el Chile 2.

Universidad de Chile disputaba en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibían en condición de local a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En lo que fue una verdadera aplanadora, el equipo de Fernando Gago se impuso por 6-0 ante Ñublense de Chillán con goles de Maximiliano Guerrero (2), Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Fabián Hormazábal, en donde sigue firme en la lucha por el Chile 2 y soñando aún con el título.

Con este resultado, la Universidad de Chile se aferra en el segundo lugar con 45 puntos, quedando a nueve unidades de la cima, mientras que Ñublense de Chillán se mantiene en el décimo puesto con 32 unidades.

Para la próxima fecha, los ‘Azules’ recibirán en condición de local a Everton de Viña del Mar, mientras que los ‘Chillanejos’ harán de dueños de casa ante Coquimbo Unido.

REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 54 24 50:27 +23 17 3 4 P E E G G 2 U. de Chile 45 24 41:19 +22 13 6 5 G G G P P 3 U. Católica 42 23 50:33 +17 13 3 7 G G G G P 4 Everton 39 24 40:27 +13 11 6 7 G G P G G 5 Palestino 37 24 38:35 +3 11 4 9 E P G P G 6 Limache 34 24 45:37 +8 10 4 10 E P G G P 7 Huachipato 34 24 34:39 -5 10 4 10 G G G E P 8 Coquimbo 32 24 36:34 +2 9 5 10 G P P P G 9 Dep. Concepción 32 24 26:27 -1 9 5 10 E E P G E 10 Ñublense 32 24 28:37 -9 8 8 8 P P P P P 11 La Serena 30 24 36:41 -5 7 9 8 P P G G E 12 Audax 28 23 26:31 -5 7 7 9 G G P E E 13 O’Higgins 27 24 28:38 -10 8 3 13 P P G P P 14 Cobresal 25 24 35:45 -10 7 4 13 E G P G E 15 U. de Concepción 23 24 18:40 -22 6 5 13 E P P P G 16 U. La Calera 18 24 20:41 -21 4 6 14 E G P P E

Últimos resultados: G = Ganado · E = Empatado · P = Perdido.