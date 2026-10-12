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Liga de Primera

Universidad de Chile se da un festín con Ñublense y se aferra al Chile 2: así queda la tabla en la Liga de Primera

Universidad de Chile goleó a Ñublense y se mantiene firme en la lucha por el Chile 2.

Universidad de Chile derrotó a Ñublense y sigue firme en la lucha por el Chile 2
© PhotosportUniversidad de Chile derrotó a Ñublense y sigue firme en la lucha por el Chile 2

Universidad de Chile disputaba en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibían en condición de local a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En lo que fue una verdadera aplanadora, el equipo de Fernando Gago se impuso por 6-0 ante Ñublense de Chillán con goles de Maximiliano Guerrero (2), Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Fabián Hormazábal, en donde sigue firme en la lucha por el Chile 2 y soñando aún con el título.

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Con este resultado, la Universidad de Chile se aferra en el segundo lugar con 45 puntos, quedando a nueve unidades de la cima, mientras que Ñublense de Chillán se mantiene en el décimo puesto con 32 unidades.

Para la próxima fecha, los ‘Azules’ recibirán en condición de local a Everton de Viña del Mar, mientras que los ‘Chillanejos’ harán de dueños de casa ante Coquimbo Unido.

REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Colo Colo542450:27+231734P E E G G
2U. de Chile452441:19+221365G G G P P
3U. Católica422350:33+171337G G G G P
4Everton392440:27+131167G G P G G
5Palestino372438:35+31149E P G P G
6Limache342445:37+810410E P G G P
7Huachipato342434:39-510410G G G E P
8Coquimbo322436:34+29510G P P P G
9Dep. Concepción322426:27-19510E E P G E
10Ñublense322428:37-9888P P P P P
11La Serena302436:41-5798P P G G E
12Audax282326:31-5779G G P E E
13O’Higgins272428:38-108313P P G P P
14Cobresal252435:45-107413E G P G E
15U. de Concepción232418:40-226513E P P P G
16U. La Calera182420:41-214614E G P P E
Últimos resultados: G = Ganado · E = Empatado · P = Perdido.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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