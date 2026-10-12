Universidad de Chile se da un festín con Ñublense y se aferra al Chile 2: así queda la tabla en la Liga de Primera

Universidad de Chile disputaba en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibían en condición de local a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente de Rancagua.
En lo que fue una verdadera aplanadora, el equipo de Fernando Gago se impuso por 6-0 ante Ñublense de Chillán con goles de Maximiliano Guerrero (2), Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Fabián Hormazábal, en donde sigue firme en la lucha por el Chile 2 y soñando aún con el título.
Con este resultado, la Universidad de Chile se aferra en el segundo lugar con 45 puntos, quedando a nueve unidades de la cima, mientras que Ñublense de Chillán se mantiene en el décimo puesto con 32 unidades.
Para la próxima fecha, los ‘Azules’ recibirán en condición de local a Everton de Viña del Mar, mientras que los ‘Chillanejos’ harán de dueños de casa ante Coquimbo Unido.
REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Colo Colo
|54
|24
|50:27
|+23
|17
|3
|4
|P E E G G
|2
|U. de Chile
|45
|24
|41:19
|+22
|13
|6
|5
|G G G P P
|3
|U. Católica
|42
|23
|50:33
|+17
|13
|3
|7
|G G G G P
|4
|Everton
|39
|24
|40:27
|+13
|11
|6
|7
|G G P G G
|5
|Palestino
|37
|24
|38:35
|+3
|11
|4
|9
|E P G P G
|6
|Limache
|34
|24
|45:37
|+8
|10
|4
|10
|E P G G P
|7
|Huachipato
|34
|24
|34:39
|-5
|10
|4
|10
|G G G E P
|8
|Coquimbo
|32
|24
|36:34
|+2
|9
|5
|10
|G P P P G
|9
|Dep. Concepción
|32
|24
|26:27
|-1
|9
|5
|10
|E E P G E
|10
|Ñublense
|32
|24
|28:37
|-9
|8
|8
|8
|P P P P P
|11
|La Serena
|30
|24
|36:41
|-5
|7
|9
|8
|P P G G E
|12
|Audax
|28
|23
|26:31
|-5
|7
|7
|9
|G G P E E
|13
|O’Higgins
|27
|24
|28:38
|-10
|8
|3
|13
|P P G P P
|14
|Cobresal
|25
|24
|35:45
|-10
|7
|4
|13
|E G P G E
|15
|U. de Concepción
|23
|24
|18:40
|-22
|6
|5
|13
|E P P P G
|16
|U. La Calera
|18
|24
|20:41
|-21
|4
|6
|14
|E G P P E