El domingo se terminó el Mundial Sub 20 Chile 2025, que dejó varios momentos para el recuerdo, como la reacción del capitán de Japón a los festejos del volante Javier Altamirano de la U.

Se trata de Rion Ichihara, quien opinó de las celebraciones del ex Estudiantes de La Plata que hace alusión a distintas series de animé, como ‘One Piece’ y ‘Dragon Ball Z’.

Este martes Altamirano asistió a conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde le consultaron por lo que dijo el defensa nipón, tomándoselo con su característico humor.

“¿El japonés dijo que no era tan nerd? Me dijo nerd entonces, me mató”, respondió el formado en Huachipato.

Además, indicó que le ha recomendado a varios de sus compañeros ver estos dibujos animados japoneses: “Tengo un parcito que está viendo, pero es lo que me dicen. Después que los vean es más complicado”.

La cita con los medios fue bastante distendida, ya que también bromeó con la seguidilla de partidos que tiene Universidad de Chile, que tiene seis compromisos en 19 días. “Oh, me iré a dormir ahora entonces”, lanzó entre risas.

En la instancia, el futbolista de 26 años también se refirió al cariño que se ha ganado de la hinchada azul, siendo un verdadero referente para los niños.

“Igual me gusta ser, no sé si referente es la palabra, pero que los niños me tengan cariño, que la hinchada me tenga cariño, porque al final yo creo que habla de uno como persona. Antes de ser jugador somos personas y yo siento que eso le llegó a la hinchada de este gran club, así que muy feliz de poder generar algo en la gente”, comentó.

Respecto al siguiente desafío que tiene el elenco estudiantil, la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús, Altamirano destacó el hecho como un avance para el fútbol chileno.

“Gracias a Dios, este año se dio nosotros estar en esta instancia, pero nosotros estamos felices de poder llegar a este tipo de partidos, a este nivel de competencia. Es un pasito para crecer al fútbol nacional, el año pasado estuvo el equipo rival, estamos equipos chilenos ahí compitiendo. Es un paso para futuro tener a más equipos en estas instancias“, sostuvo.

¿Cuándo es el partido de la U vs Lanús?

El partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.