Universidad de Chile presentó en el día de ayer la camiseta oficial con la que afrontará la temporada 2025, en donde los azules esperan ser protagonistas de todos los torneos que disputen este año.

Uno que quiere calzarse la camiseta de la U con ganas es Octavio Rivero, quien todavía no resuelve su situación con el Barcelona de Ecuador. En la U, están a la espera de que respondan la segunda oferta que le hicieron al ex delantero de Colo Colo.

Rivero se acerca a la U. | Foto: Photosport

Desde Ecuador, ayer cayó una señal potente para las pretensiones de la U: Barcelona disputó un compromiso amistoso de pretemporada ante el Manta y hubo una sorpresa que se destacó por sobre el resto.

¿De qué se trata? Octavio Rivero no solo no estuvo considerado en el once inicial del equipo, sino que ni siquiera fue a la banca en un amistoso de pretemporada, lo que indicaría que en la dirigencia de Barcelona ya se comienzan a hacer la idea de que no jugará con ellos este año.

Las próximas horas serán claves para determinar el futuro de Octavio Rivero y si podrá tener una nueva chance en el fútbol chileno, esta vez defendiendo los colores de Universidad de Chile bajo las órdenes de Gustavo Álvarez.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile jugará ante Deportes Recoleta en calidad de visitante el próximo miércoles 29 de enero en el debut de la Copa Chile, torneo donde los azules son los vigentes campeones.