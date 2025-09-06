En el día a día, la pasión por Universidad de Chile se refleja en cada rincón del país y en la vida de sus más acérrimos hinchas.

Más allá de los partidos y los títulos deportivos, muchos seguidores buscan formas originales de expresar su devoción, conectando momentos importantes de su vida con el club laico.

El video de hincha de la U se vuelve viral y ya tiene más de 90 mil visitas

Un ejemplo reciente se volvió viral en redes sociales: un simpatizante del Romántico Viajero decidió dedicar su título de abogado a Javier Altamirano, figura destacada del plantel azul.

“Acabo de jurar como abogado ante la Corte Suprema y quiero dedicarle mi título de abogado a Don Javier Altamirano, volante mixto de Universidad de Chile”, indicó Bastián Cataldo en su cuenta de TikTok, dejando en evidencia la emoción y admiración que siente por el jugador.

Javier Altamirano se ha ido ganando el cariño del pueblo azul | FOTO: Andres Pina/Photosport

El video rápidamente comenzó a compartirse, generando cientos de comentarios que destacan la cercanía que los jugadores de la U generan con sus hinchas. Muchos se preguntan si Altamirano llegará a ver la dedicatoria y cómo reaccionará ante este homenaje inusual.

Con más de 90 mil visualizaciones hasta el momento, la publicación refleja cómo la pasión por el club puede inspirar acciones únicas, donde los logros personales de los fanáticos se cruzan con la admiración por sus ídolos, dejando un registro memorable en redes sociales.

Mira el video del hincha de la U: