El fallo de la Conmebol que clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América- Ricardo Bochini sorprendió y generó alegría a todo el club laico.

Ahora, la U deberá prepararse para enfrentar a Alianza Lima, y la atención no solo se centra en el rendimiento del primer equipo, sino también en cómo los jugadores de sus divisiones menores viven y procesan la noticia.

Lo cierto es que mientras los expertos analizan las implicancias de la resolución del ente rector del fútbol sudamericano, los más jóvenes del club encontraron una manera muy particular de mostrar su entusiasmo.

Algarabía desató el fallo de la Conmebol en los hinchas y jugadores de la U

Al enterarse de que Independiente quedaba eliminado y que la U avanzaba a la siguiente fase, los cadetes no dudaron en celebrarlo a su manera: dedicando una canción especialmente creada para el rival argentino.

“Independiente la concha, la concha, la concha de tu…”, se escuchaba resonar en los pastos de una de las canchas del Centro Deportivo Azul. Luego, los infantiles continuaron con entusiasmo cantando: “¡Que se paren los azules!”, todo bajo la atenta mirada de Isabel Berrios, su entrenadora.

Las infantiles de la U saltaron de alegría al enterarse de la noticia | FOTO: Captura

La escena fue captada por quienes presenciaron el momento y rápidamente generó comentarios en redes sociales, mostrando un lado irreverente de los cadetes de la U, quienes canalizaron la emoción por un logro histórico de manera única.

Revisa el momento de la celebración de los cadetes de la U: