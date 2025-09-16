La Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo dejó un nuevo título en las vitrinas del cuadro azul, sino que también puso sobre la mesa nombres propios que marcaron el desarrollo del partido.

Uno de ellos fue Javier Altamirano, mediocampista nacido en Talcahuano, formado en Huachipato y que hoy atraviesa un gran presente con la camiseta del Romántico Viajero.

El volante chileno se ha convertido en un engranaje vital en el esquema de Gustavo Álvarez, destacando por su despliegue, inteligencia táctica y llegada al área. Frente al Cacique ratificó su buen momento, transformándose en una de las figuras que más ilusiona a los hinchas azules.

Javier Altamirano levantó su primer título con la camiseta de la U | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Diego Rivarola enaltece la figura de Javier Altamirano en Universidad de Chile

Quien lo destacó con fuerza fue Diego Rivarola, histórico referente azul y actual panelista de ESPN Chile, que no dudó en elogiar la evolución del jugador de 26 años.

“Me está gustando mucho el momento de Javier Altamirano, más allá de que Lucas Assadi viene de mucho partidos buenos. Yo siento que Altamirano viene subiendo mucho”, comenzó diciendo Goku.

“En Argentina se veía un buen jugador pero estando ya acá en la uno comienza prestarle más atención. Está llegando a su prime o a un buen momento”, agregó.

“Me parece un jugador interesante, muy inteligente y es bastante completo para jugar. A mí me gusta mucho”, sentenció Rivarola.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Altamirano con Universidad de Chile?

Javier Altamirano llegó a Universidad de Chile en enero de 2025 en calidad de préstamo desde Estudiantes de La Plata. Su contrato con U. de Chile expira el 31 de diciembre de 2025.