La Copa Sudamericana 2025 entra en sus etapas más emocionantes: los cuartos de final definen a los cuatro equipos que seguirán soñando con el título continental.

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentarán en un duelo que promete intensidad, tras el empate 0-0 en la ida en Lima, y que tiene a los hinchas de ambos equipos al borde de sus asientos.

El estadio Francisco Sánchez Rumoroso se convierte en el epicentro de toda la atención, con cada detalle preparado para que los jugadores puedan rendir al máximo.

Marcelo Díaz irá al banco de suplentes ante Alianza Lima

El cuerpo técnico de la U, liderado por Gustavo Álvarez, ha analizado cada movimiento del rival, buscando ventajas tácticas que puedan inclinar la balanza a su favor.

Mucho se había hablado sobre la ausencia de Marcelo Díaz en este partido, producto de un desgarro que lo había dejado descartado. Sin embargo, para sorpresa de todos, esto no sucederá: el mediocampista finalmente fue considerado por Álvarez, ocupando la banca de suplentes y dejando claro que, aunque sea por algunos minutos, su experiencia puede ser clave en un duelo decisivo.

Marcelo Díaz podría sumar minutos ante el cuadro peruano | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ahora, todos los focos estarán puestos en el duelo frente a los Íntimos, donde cada detalle contará para definir quién avanzará a las semifinales del certamen internacional.

¿A qué hora es el partido entre la U y Alianza Lima?

Dicho encuentro se disputará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.