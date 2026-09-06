No todo es alegría: las noticias que preocupan a Fernando Gago en Universidad de Chile

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago recibe duras noticias para su próximo duelo en la Liga de Primera.

Universidad de Chile logró dejar atrás su mala racha de resultados en el fútbol chileno y volvió al triunfo tras imponerse en un infartante compromiso por 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

Este resultado sin duda que es una gran noticia para el equipo de Fernando Gago, quien esperaba volver a los triunfos para mantenerse firme en su lucha por el Chile 2.

Dentro de lo que será esta apretada lucha por el Chile 2, la Universidad de Chile a pesar de sumar tres puntos valiosos, recibió dos noticias que generan bastante intranquilidad en el estratega azul para el próximo partido.

En la próxima fecha, la Universidad de Chile viajará a la cuarta región para enfrentarse ante Deportes La Serena, en el que los ‘Azules’ tendrían dos importantes bajas para este duelo.

Barrera enciende alarmas en la U | Foto: Photosport

Gago perdería a dos titulares ante La Serena

Para su próximo partido ante La Serena, Fernando Gago no podría contar con la presencia de Marcelo Morales y Lucas Barrera, los que serían dos importantes bajas en la Universidad de Chile.

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El ‘Shelo’ vio la tarjeta amarilla ante Coquimbo Unido y llegó a su octava amonestación durante la temporada, lo que le significa un partido de suspensión.

Por otra parte, Lucas Barrera salió con problemas físicos del campo de juego, el que lo hizo salir de forma imprevista en la primera mitad y se fue rengueando del Estadio Nacional, en la que sin tener detalles de su lesión, es poco probable que pueda estar ante los ‘Papayeros’.

De esta manera, Fernando Gago tendrá una semana bastante movida en la Universidad de Chile, en la que deberá encontrar un reemplazo para ambos jugadores que hoy en día son pieza fija dentro de su formación, en lo que será un duelo crucial ante La Serena.

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