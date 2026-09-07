El periodista destacó lo hecho por Marcelo Morales en el encuentro entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Universidad de Chile volvió a ganar al superar 4-2 a Coquimbo Unido en la fecha 22 de la Liga de Primera. La escuadra azul fue resiliente a pesar de estar abajo en el marcador sobre el cierre y logró revertir el panorama.

Ello fue analizado por Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura: le dedicó elogios a una de las figuras universitarias. No marcó en este encuentro, pero fue una pieza clave.

¿A quién mencionó? Destacó lo hecho por Marcelo Morales. El lateral izquierdo de 23 años fue crucial en tres de los cuatro goles convertidos por Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

“El mejor fue Marcelo Morales. Porque son 90′ que está instalado en campo rival, es el que gana más duelos. Tuvo la asistencia a Eduardo Vargas en el primero, pero las asistencias del segundo y tercero son de él también”, lanzó.

“Es muy determinante siendo lateral izquierdo. Está pasando por un gran momento y la U va a tener que hacer el esfuerzo por comprarlo. Hay una opción de compra. No sé a dónde va a ir a buscar un lateral izquierdo”, agregó.

Cristián Caamaño alabó a Marcelo Morales en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Cristián Caamaño advierte a Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el comunicador profundizó en su llamado a la cúpula dirigencial a quedarse con la carta del zurdo. Es un nombre inamovible en el once inicial de Fernando Gago.

“Si lo tiene ahí por 500 mil dólares, la U tiene que hacer el esfuerzo. Se lo ganó en la cancha“, concluyó.