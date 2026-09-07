Universidad de Chile anuncia la renovación de esta figura: “Hasta finales del 2030”

Lucas Barrera se mantendrá vinculado por largo tiempo a Universidad de Chile. Tendrá que enfocarse en su recuperación.

Universidad de Chile no solo piensa en quedar en lo más alto en el cierre de la temporada. El conjunto estudiantil ya planifica la siguiente campaña y así lo demostró con un movimiento que se anticipa al mercado de fichajes.

¿Qué pasó? El cuadro azul anunció la renovación de Lucas Barrera. La promesa de 20 años firmó la extensión de su vínculo por largo tiempo: despierta altas expectativas en la institución.

Según detalló el club a través de redes sociales, el oriundo de Neuquén pactó un acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2030. La dirigencia universitaria lo blinda antes el interés extranjero.

“Lucas Barrera extendió su vínculo con Universidad de Chile. El volante seguirá vistiendo la camiseta del Romántico Viajero hasta finales del 2030″, comenzó indicando la misiva.

“¡Que siga siendo una gran etapa juntos, Lucas!“, concluyó el comunicado sobre la nueva perla del mediocampo de la U.

Lucas Barrera renovó su contrato. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile blinda a Lucas Barrera

De este modo, la cúpula azul se interpone ante cualquier intento desde fuera del país para quedarse con los servicios de su novel todoterreno. Se reportaron sondeos desde Argentina en el libro de pases.

Durante esta temporada, Lucas Barrera ha disputado una totalidad de 24 partidos. En dichos enfrentamientos, no logró anotar goles, pero aportó con dos asistencias.