Fernando Gago le hace un monumento a Eduardo Vargas en la U. de Chile: “Es un chico fenomenal”

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago se rinde ante el nivel de Eduardo Vargas.

Universidad de Chile logró un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago vencieron por 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional y se mantienen firme en la lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este compromiso, el entrenador azul conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado por un rendimiento en particular, el de Eduardo Vargas, a quien elogió con todo por lo que es su gran presente personal.

“Eduardo está pasando un estado de forma impresionante, está muy bien físicamente, bien desde la cabeza, con ganas, me sorprende muchísimo el nivel que tiene hoy, para bien, es muy bueno lo de él”, partió señalando Gago.

Agregando a esto, el director técnico del ‘Romántico Viajero’ recalcó de lo que es la gran importancia de un jugador como ‘Turboman’ dentro del equipo y además, menciona del enorme trabajo de Vargas para estar en un gran nivel.

Vargas se llena de elogios en la U | Foto: Photosport

“Eduardo es importantísimo y lo vengo diciendo desde el primer día que estoy, creo que está en un nivel, sacando lo futbolístico, en un nivel de capacidad mental, de entender y disfrutando dónde está”, declara.

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Concluyendo, Gago mostró su felicidad por lo que es este gran momento de Eduardo Vargas en su vuelta a la Universidad de Chile, en el que lo tiene hoy en día como una de las grandes figuras del equipo.

“Cada vez está mejor, en los entrenamientos lo mismo, es un chico que entrena muchísimo, por eso está como está. Me pone contento por él, que convierta, que tenga buenas actuaciones y buenos minutos, porque se lo merece, es un chico fenomenal y es muy importante para el grupo”, cerró.