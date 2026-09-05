Universidad de Chile se impuso por 4-2 ante los Piratas, incluso tuvo que remontar en los minutos finales para quedarse con el triunfo.

Este sábado la U venció por 4-2 a Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026, en un apasionante partido que se disputó en el Estadio Nacional, que tuvo una épica remontada azul.

Universidad de Chile se impuso con goles de Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero (x2) y Octavio Rivero, los dos últimos vinieron desde el banco de suplentes en socorro del cuadro laico.

Esto porque hasta los 85 minutos los Piratas se estaban llevando los puntos a la Cuarta Región, pero llegaron los goles del Gato Lucero (86′ y 90′) que pavimentó la victoria del elenco estudiantil.

El momento más emocionante de la noche fue el gol de penal de Octavio Rivero (90+7′), quien se hizo cargo tras una falta a Vargas. Cabe recordar que el delantero uruguayo volvió a las canchas después de siete meses por una compleja lesión de rodilla.

Los tantos de los aurinegros fueron obra de Benjamín Chandía (71′) y un autogol de Gabriel Castellón (82′).

Con este resultado, el Romántico Viajero sigue como escolta del líder Colo Colo, igualado con Universidad Católica con 39 puntos, pero ocupa la tercera posición por diferencia de goles.

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Cabe recordar que más temprano la UC venció a Everton en Viña del Mar y le había metido presión a los pupilos de Fernando Gago en la lucha por el Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, el Cacique sigue cómodo como en la cima de la tabla de posiciones, por ahora sacando 13 puntos de ventaja y mañana (domingo) visita a Huachipato desde las 17:00 horas en Concepción.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 52 21 17 1 3 47 21 26 2 Universidad Católica 39 22 12 3 7 47 31 16 3 Universidad de Chile 39 22 11 6 5 32 19 13 4 Everton 33 22 9 6 7 34 24 10 5 Palestino 33 21 10 3 8 32 29 3 6 Ñublense 32 21 8 8 5 26 26 0 7 Deportes Limache 30 21 9 3 9 40 34 6 8 Deportes Concepción 30 22 9 3 10 24 25 -1 9 Coquimbo Unido 29 21 8 5 8 29 28 1 10 Deportes La Serena 27 21 6 9 6 32 34 -2 11 Audax Italiano 25 22 6 7 9 25 31 -6 12 O’Higgins 24 21 7 3 11 26 34 -8 13 Huachipato 24 20 7 3 10 29 39 -10 14 U. de Concepción 22 21 6 4 11 16 35 -19 15 Cobresal 21 21 6 3 12 31 39 -8 16 Unión La Calera 14 21 3 5 13 17 38 -21