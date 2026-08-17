Gonzalo Jara está enamorado de este jugador de la Universidad de Chile: “Es tremendo”

El ex jugador nacional, Gonzalo Jara está extasiado con este jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sigue con un tranco perfecto en esta segunda rueda dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ sumaron un nuevo triunfo tras imponerse por 3-1 ante Deportes Limache, sumando importantes tres puntos en su lucha por la parte alta.

Después de lo que fue este compromiso, el ex jugador nacional Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y llenó de elogios a un jugador en particular, Lucas Barrera, quien lo tiene maravillado con su rendimiento con la camiseta azul.

“Segundo partido que me toca presencialmente ver a Barrera y es tremendo jugador, está ubicado todo el tiempo leyendo la jugada cerca, el tercer gol de la U nace de una presión de él”, parte señalando Jara.

Agregando a esto, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja agregó que hoy en día un jugador como Lucas Barrera no lo tiene la Universidad de Chile, en la que se ha vuelto como una pieza fundamental desde que Fernando Gago lo ubicó como titular.

Jara alucina con Barrera | Foto: Photosport

“Creo que es el jugador que la U no tiene, que juegue Reinhart el otro día tuvo un debut muy bueno, llega al área, pero es más mixto, la U no tiene un Barrera, un símil, un tipo que se meta en la línea de tres y suelte a los laterales”, declaró.

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Concluyendo, Jara dio a conocer de las grandes cualidades que Lucas Barrera le aporta a esta Universidad de Chile, las que hoy en día lo tienen como uno de los jugadores más importantes dentro del esquema azul, en su primer año de carrera.

“No tienen la agresividad que tiene Barrera, es un tipo que tiene un muy buen pie y además presiona, salta a presionar, contagia mucho y además se hace líbero. Suelta a Morales y Hormazábal”, cerró.