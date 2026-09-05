Los hinchas de Universidad de Chile se hicieron sentir en redes sociales en el entretiempo del partido contra los Piratas por la Liga de Primera.

Este sábado Universidad de Chile enfrenta a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, donde los azules son locales en el Estadio Nacional buscando retomar la senda del triunfo, tras dos derrotas consecutivas.

En el primer tiempo la U buscó la apertura de la cuenta y una de las ocasiones más claras la tuvo el volante Agustín Arce, pero falló la oportunidad desatando la molestia en los hinchas del cuadro laico.

Los cibernautas simpatizantes del elenco estudiantil estallaron en redes sociales, incluso alguno pidió la salida del club del canterano de 21 años.

“Lo intrascendente que puede ser por tantos minutos”; “Voy a llegar a soñar con la que se perdió Arce”; “Fuera del CDA mañana mismo”; “Está totalmente sobrevalorado solo por ser canterano”, fueron parte de los comentarios en X.

Revisa algunos comentarios a continuación:

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En síntesis