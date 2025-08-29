Universidad de Chile se prepara para visitar a Colo Colo en el Superclásico. En la previa de dicho compromiso en Macul, un jugador de los azules se ganó las loas de un referente archirrival.

¿De quién? Patricio Yáñez aplaudió el actual nivel de un crack del conjunto laico. En los micrófonos de Radio Agricultura, el comentarista deportivo se deshizo en elogios para una promesa nacional.

Su nombre: Lucas Assadi. Para el histórico de los albos –con efímero paso por los azules– no hay duda de que el seleccionado chileno está alcanzando su peak. Le puso fichas.

“Da la impresión que él puso de su parte, mejoró. Una asistencia integral para que pudiera ser, en definitiva, el jugador que todos esperaban. Esta es de don Gustavo Álvarez“, comentó.

“Él ha tenido la capacidad de llevarlo con mucha ausencia en un momento determinado, pero ahora con protagonismo. Dice que es el hombre que marca diferencias de la U: no todos se atreven a decir eso“, agregó.

En dicha línea, cerró indicando: “Rápidamente te bajan la calaña acá. Él dijo ‘yo soy un hombre responsable de hacer cosas distintas en la U’ y me pareció una declaración con cierta madurez del chico Lucas Assadi“.

Patricio Yáñez aplaudió el rendimiento que ha exhibido Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Photosport)

Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el portador de la camiseta número 10 de los azules disputó 22 encuentros. En dichos enfrentamientos, logró aportar con ocho goles y cinco asistencias.