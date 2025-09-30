El ex futbolista y comentarista deportivo Patricio Yáñez criticó duramente al técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, tras el pobre empate de los azules ante Deportes La Serena que prácticamente los alejó de la lucha por el título de la Liga de Primera frente a Coquimbo Unido.

En conversación con Bolavip Chile, el ‘Pato’ afirmó que el DT azul “soltó hace rato” la lucha por el campeonato: “Yo de verdad cuando vi que se ratificaba la formación de la U dije no puede ser posible… menos mal que rescató el punto, pero de verdad que fue un verdadero papelón, el pensar que, además la explicación que dio, que psicológicamente no están preparados los jugadores… ¿Qué es eso?”, lanzó el ex mundialista.

Luego se cuestionó: “¿Para un partido del torneo local, no están preparados o no están en una sintonía psicológica para enfrentar un partido? ¿Y los va a cuidar físicamente? A mí no me cabe en la cabeza, de verdad, y esto no es solo de Álvarez, también es de otros técnicos que están en la misma situación de vez en cuando, así que de verdad es lamentable”.

En esa línea, Yáñez criticó la cantidad de recesos que tiene el fútbol chileno durante la temporada: “Si la U no hubiese jugado con Colo Colo la final de la Supercopa, hubiese estado como con 26 o 27 días sin disputar un partido oficial, y eso no puede ser, eso hay que terminarlo en el fútbol chileno”, apuntó.

“Hay cuestiones que hay que darle con continuidad, hay que tratar de hacer un formato de Copa Chile o de torneo como quieran llamarle que dure tres, cuatro meses y después el torneo local, para que estén todo el año jugando, porque si no esto de verdad es un desastre”, cerró.

Universidad de Chile volverá a la acción el próximo lunes 13 de octubre cuando en la reanudación de la Liga de Primera enfrente a Palestino por la Fecha 24. El duelo se jugará desde las 12:30 horas en el estadio Santa Laura.