La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile ha generado gran expectativa en el fútbol chileno, no solo por la rivalidad histórica entre ambos equipos, sino también por las polémicas que rodean la organización del partido.

La tensión entre los clubes y la incertidumbre sobre la realización del duelo han sido tema recurrente en los últimos días. De hecho, Michael Clark, presidente de Azul Azul, se mostró categóricamente en contra de que se juegue el encuentro.

Hasta ahora, los jugadores del Romántico Viajero se habían mantenido al margen de las decisiones administrativas, concentrándose en su preparación y desempeño dentro de la cancha.

Javier Altamirano avisa que el plantel de la U quiere jugar la Supercopa

No obstante, Javier Altamirano, seleccionado nacional y jugador de la U, se mostró en desacuerdo con los dichos de Clark a la salida del Centro Deportivo Azul (CDA) y le mandó un recado al Cacique.

“De mi parte yo sí quiero jugar, eso lo deciden otras personas, pero los futbolistas queremos jugar”, señaló el ex volante de Estudiantes de La Plata.

Javier Altamirano enfrentando a Colo Colo en la última edición del Superclásico | FOTO: Javier Vergara/Photosport

“Eso no nos incumbe a nosotros (sobre la decisión final acerca del desarrollo del partido). Nosotros nos preparamos día a día para lo que se nos viene nomás”, cerró Altamirano.

¿Cuándo y a qué hora es el Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.