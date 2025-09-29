Universidad de Chile hizo un partido para el olvido el día de ayer en La Serena, donde igualó 1-1 ante el conjunto local y prácticamente se despidió de la lucha por el Campeonato Nacional 2025, donde quedó muy lejos del puntero Coquimbo Unido.

Gustavo Álvarez tomó la decisión de parar frente a los papayeros un equipo mixto, en donde los únicos titulares respecto al partido ante Alianza Lima fueron Sebastián Rodríguez y Maximiliano Guerrero, quienes no brillaron en la Región de Coquimbo.

Esta situación sacó de quicio a Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura encaró al DT azul por su decisión: “La Copa Sudamericana es lo único que lo salva para no entender este 2025 como un fracaso para Universidad de Chile”.

Pato Yáñez le cayó a Gustavo Álvarez. | Foto: Photosport

“La U puede lograrlo, va tener que mejorar porque lo que hizo en los últimos partidos fue bastante opaco, gris y no guarda relación con lo bien que ha jugado en el campo internacional”, complementó sobre sus chances.

El gran reproche llegaría al final, donde Patricio Nazario dijo que “Lo de ayer fue impresentable, que un técnico no le de hasta la última gota de sudor a los números. Necesitaba urgente una victoria y tiró el partido, tiró todo, tiró la toalla”, remató.

Lo cierto es que Universidad de Chile sumó una unidad ante Deportes La Serena que no le sirve de absolutamente nada y quedó a 17 puntos de Coquimbo Unido, aunque todavía tiene un compromiso pendiente.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

A falta de confirmación de día y hora por parte de la ANFP, Universidad de Chile volverá a ver acción el fin de semana del 19 de octubre cuando tenga que recibir la visita de Palestino por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.