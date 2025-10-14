Universidad de Chile derrotó con lo justo a Palestino en el día de ayer y Gustavo Álvarez habló una vez finalizado el encuentro sobre los rumores que lo acercan con la selección de Perú para la próxima temporada.

El DT azul negó conversaciones y, sin decirlo, desestimó la información entregada por El Mercurio en la cual aseguraban que el entrenador de la U ya tendría un acuerdo para ser el DT titular de la selección del Rímac.

¿Sigue Álvarez? | Foto: Photosport

Sobre este tema se refirió Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, donde aseguró que “Esto sale desde Perú y de ahí sale a la cuestión. Las filtraciones ocurren siempre, algunas son verdaderas y otras no, pero siempre las hay”.

“En fin, se ha dado toda la vida y siempre hay filtraciones en los vestuarios, técnicos, dirigentes, toda la vida ha existido. En ese sentido no tengo por qué no creer una investigación, una entrevista donde citan fuentes que no se dan a conocer”, complementó.

En el cierre, Yáñez deja entrever los planes de Gustavo Álvarez para su futuro: “Esto es algo que se viene hablando hace mucho rato y cercanos al técnico, cuando te entregan algo, es para darlo conocer. No tengo ninguna duda y más allá del enojo, Álvarez está pensando en emigrar de la U”, remató.

El próximo partido de la U

Universidad de Chile tendrá un largo descanso ahora hasta el partido contra Lanús por la Copa Sudamericana 2025, compromiso que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre donde los azules quieren poner un pie en la gran final del torneo continental.