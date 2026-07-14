El mítico delantero aún sueña con tener a Alexis Sánchez en el club de sus amores. La opción es cada vez más lejana.

Universidad de Chile busca nuevos nombres en el mercado de fichajes y, entre las posibilidades, hay un jugador que seduce a Pedro “Heidi” González. Anhela tenerlo en el conjunto estudiantil.

En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico atacante abordó el caso Alexis Sánchez. Nadie le quita el sueño de tener al histórico goleador vestido de azul para el segundo semestre.

Bajo su análisis, el equipo de Fernando Gago puede tener un giro drástico para el desenlace de la temporada. El emblemático seleccionado nacional mantiene viva su magia a los 37 años.

“Que Alexis esté ahí sería importante. Como jugador, con su experiencia, yo creo que le haría muy bien a la Universidad de Chile. Sería un cambio rotundo”, comenzó indicando.

“Alexis puede jugar como un 9 retrasado, que se pueda mover por todo el frente del ataque. Yo creo que es un jugador súper hábil, entonces no debería tener problemas para cumplir esa función“, agregó.

Pedro González quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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No se baja del barco de Universidad de Chile

Finalmente, Heidi González fue consultado sobre la distancia con Colo Colo en la Liga de Primera. El elenco laico está tercero con 24 puntos, a 12 de su máximo archirrival: ello no le quita la calma al retirado crack.

“Hay que seguir trabajando, hay que mantener la fe y lo más importante es que hay que recuperarse en el nivel futbolístico. O sea, podemos tener fe, pero si no recuperamos en el nivel futbolístico, no tenemos nada que hacer“, cerró.