Universidad de Chile oficializa la salida de tres jugadores: ya tienen nuevos clubes

Universidad de Chile tomó una importante decisión y oficializó la salida de estos tres jugadores.

Universidad de Chile se prepara para lo que será la segunda parte del año dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Gago buscan mejorar su versión futbolística y luchar por cosas importantes dentro de la Liga de Primera y Copa Chile.

Por esto, en el conjunto ‘Laico’ se mueven para hacer noticia dentro del mercado de pases, en donde buscan diferentes nombres para poder nutrir su plantel, como también dan el espacio para la salida de otros jugadores que no han podido ver minutos.

En este último tema, en las últimas horas desde la Universidad de Chile han dado una importante noticia, en la que se confirmó la salida de tres jugadores en este mercado, quienes ya tienen nuevos clubes.

Se trata del portero Ignacio Sáez, el volante Fernando Osorio y el atacante Martín Espinoza, los tres jugadores que dejaron la Universidad de Chile y emprendieron nuevos rumbos en este mercado.

Saéz deja la Universidad de Chile | Foto: Photosport

Así lo confirmó la cuenta oficial de la U hace unos instantes, en la que dieron a conocer los tres destinos de los jugadores: Ignacio Sáez parte a Deportes La Serena, Fernando Osorio al Tepatitán FC de México y Martín Espinoza a Cobresal.

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“Le deseamos mucho éxito a nuestros canteranos que partieron a préstamo. ¡Que sea una gran etapa, azules”, fue lo que señaló la cuenta del club en sus redes.

De esta manera, en la Universidad de Chile siguen conformando lo que es su plantel de cara al segundo semestre, en la que esperan por refuerzos y no descartan que existan más salidas.

En Síntesis

Universidad de Chile confirmó la salida a préstamo de tres jugadores de su plantel.

confirmó la salida a préstamo de tres jugadores de su plantel. El técnico Fernando Gago dirige al equipo para la Liga y Copa Chile.

dirige al equipo para la Liga y Copa Chile. Los futbolistas Sáez, Osorio y Espinoza partieron a La Serena, Tepatitán y Cobresal.