“Que siga perdiendo la U, a lo mejor la compramos más barata”: Filtran chat de Whatsapp de Sartor

A días de la formalización de seis exdirectores del Grupo Sartor, se dio a conocer conversaciones de Whatsapp de Michael Clark y otros integrantes.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el Grupo Sartor por la adquisición de Azul Azul en 2021 sumó un revelador antecedente. A pocos días de la formalización de los principales ejecutivos del grupo, se filtraron conversaciones de WhatsApp que forman parte de la carpeta investigativa y que apuntan a cómo comenzó a gestarse la compra de acciones del club Universidad de Chile a Carlos Heller.

Según un reportaje de T13, el Ministerio Público ha reunido durante los últimos dos años más de dos mil archivos como parte de la investigación, entre ellos declaraciones, análisis de correos electrónicos, informes financieros y conversaciones de WhatsApp, las que se han transformado en una de las principales pruebas del caso.

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a un grupo de WhatsApp compartido por los directores de Sartor. De acuerdo con el informe de 71 páginas al que accedió el citado medio, ya durante 2020 los ejecutivos discutían internamente la posibilidad de adquirir el control de Azul Azul.

Las conversaciones serían especialmente relevantes para esclarecer cómo se estructuró la compra de las acciones que pertenecían a Carlos Heller, quien en ese momento era el principal accionista de la concesionaria que administra a Universidad de Chile. Uno de los primeros mensajes incorporados a la investigación está fechado el 6 de octubre de 2020, dando cuenta de que las gestiones se iniciaron varios meses antes de que la operación se concretara.

La revelación de estos chats añade un nuevo capítulo al caso Sartor, una investigación que mantiene bajo la lupa a los exdirectores del grupo financiero y que podría tener importantes repercusiones en torno al proceso mediante el cual cambió el control de Azul Azul en 2021.

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Los chat filtrados del Grupo Sartor

Mauro Valdés: Y la U? ???

Pedro Pablo Larraín: Perdió 3-0

Mauro Valdés: Jajajajaja

Mauro Valdés: Los cruzados los boletearon

Pedro Pablo Larraín: Jajajaja no hemos sabido nada aún

Ivan Garcia Huidobro: Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata…(emoticones de risas).

En otro chat filtrado también se da cuenta del manejo de crisi que enfrentaría el grupo ante el ruido que generaba entre los hinchas la compra del paquete accionario perteneciente a Carlos Heler.

Mauro Valdés: Buen artículo

Alfredo Harz: Lo escribió mi hermano, jajaja

Alfredo Harz: Dateado en off y sin firmar con su nombre

Mauro Valdés: En este minuto la pregunta es quién es Sartor… aprovechar la oportunidad para hablar de nosotros, más allá del deal

Michael Clark: Exacto

Michael Clark: Ese el el ángulo

Mauro Valdés: Buena cobertura. Harto mito dando vueltas aún. Hay que seguir sacándole el jugo a la ventana de exposición para Sartor, corrigiendo los errores y mostrando como el equipo “trabaja a toda máquina”…

Pedro Pablo Larraín: Efectivamente, así ha sido

Mauro Valdés: Y contando de “la leyenda Sartor”… el David que se comió a Goliat Heller.