Universidad de Chile empató 2-2 ante Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro laico sufrió sus errores y tuvo que esforzarse al mil para lograr la paridad en casa.

Un partido que estuvo lejos de lo esperado para José “Pepe” Ormazábal, que se enfocó en el rendimiento de un crack azul. ¿A quién criticó el histórico relator de la institución?

En conversación con BOLAVIP Chile, le exigió mayor nivel a Lucas Assadi. El locutor no quedó conforme con lo hecho por el talentoso mediapunta de 21 años en el Estadio Nacional.

“Baja producción de Lucas Assadi. No estuvo en su jornada, creo que se espera mucho más de él. Y bueno, creo que con lo que tiene la U, demostró que puede competir frente a Lanús”, comenzó señalando.

Luego, el furibundo hincha azul hizo un breve análisis del compromiso de vuelta. Insistió en la necesidad de tener la concentración al 100% para intentar conseguir los boletos para la definición en Asunción.

“La U tiene opciones válidas para soñar y llegar a la final de la Copa Sudamericana. Eso sí, no puede cometer los errores que cometió en el primer tiempo“, concluyó.

El mítico relator de Universidad de Chile cuestionó el desempeño de Lucas Assadi ante Lanús. (Photosport)

La revancha entre Universidad de Chile y Lanús

El duelo de vuelta entre azules y granates, válido por las semifinales de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 30 de octubre. Está pactado para las 19:00 horas en el Estadio Néstor Díaz Pérez.