Universidad de Chile deberá aprender de sus errores tras empatar 2-2 ante Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. Las equivocaciones le pudieron costar más que caro al cuadro azul.

Ante ello, Fabián Hormazábal asumió parte de la culpa. ¿Por qué? Cuestionó su propio actuar en el primer gol del elenco granate: entregó un pase atrás que complicó a un compañero.

En el minuto 25 del encuentro, el lateral derecho le cedió el balón a Franco Calderón, pero este último perdió el esférico en los pies de Rodrigo Castillo. El delantero no la pensó dos veces y remató de larga distancia.

Ante tal situación, el seleccionado chileno prefirió hacer una autocrítica y sacar en limpio el aprendizaje. Tiene ganas de revertir la situación y conseguir la clasificación a la final.

“Sabíamos más o menos a lo que iba a venir a jugar Lanús, un poco a esperar nuestros errores, que lamentablemente tuvimos y que también asumo cierta responsabilidad en el primer gol“, reflexionó.

“Pero bueno, el equipo demostró nuevamente una muestra de carácter y pudimos empatar. A la larga quedamos con gusto a poco por cómo se dio el juego, creo que fuimos superiores y protagonistas”, agregó.

Fabián Hormazábal analizó el partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile quiere revancha

Finalmente, el jugador de 29 años expresó su confianza para el compromiso de vuelta, a disputarse el 30 de octubre a las 19:00 horas. Se jugará en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

“Vamos a ir con toda la fe allá, a tratar de replicar lo que se hizo, sobre todo el segundo tiempo y quedarnos con la llave“, concluyó el crack de Universidad de Chile tras el duelo en Santiago.