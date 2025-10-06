Universidad de Chile ya mira de reojo el mercado de fichajes. En dicho período, el cuadro azul deberá esmerarse en satisfacer todas sus necesidades: ¿Incorporará a un arquero ante el eventual retiro de Cristopher Toselli?

Para un histórico relator del club, el enfoque debe ser otro: hay que encontrar un portero que le quite la titularidad a Gabriel Castellón. No está conforme con el rendimiento del guardametas estelar de la institución.

Esa es la visión de José “Pepe” Ormazábal, que en conversación con BOLAVIP Chile le pidió un refuerzo a la directiva. Se inclinó por un futbolista lleno de experiencia y con su futuro en incertidumbre.

¿A quién exigió? Quiere ver a Gabriel Arias en Universidad de Chile. Para el locutor, es la carta ideal para el puesto: su nombre ha estado vinculado con los azules en el pasado.

“Bajo mi punto de vista, no debe llegar a reemplazar a Cristopher Toselli, debe llegar a reemplazar a Gabriel Castellón. Hay muchas jugadas importantes en las que él ha sido factor”, reflexionó.

“No es un arquero que tenga nivel para estar en un equipo que tiene pretensiones internacionales. Gabriel Arias puede ser un buen nombre, es un arquero de cierto prestigio“, agregó.

Piden a Gabriel Arias en Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal entregó sus razones para ver al actual jugador de Racing Club en el equipo de sus amores. Le tiene fe a pesar de su avanzada edad: cumplió 38 años en septiembre.

“Si llega, que sea el arquero titular. Claro, la U requiere un arquero de ese nivel y él está un poquito alejado del tema de lo que es ser titular, por lo que creo que es momento”, expresó.

“Yo iría por un arquero de ese nivel. No utiliza cupo de extranjero, tiene nivel y yo pienso que estaría encantado de llegar a la U“, concluyó.