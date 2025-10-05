Con la temporada 2025 del fútbol chileno entrando en su recta final, la maquinaria del mercado de fichajes para 2026 ya comienza a moverse a toda velocidad.

Para un club con la historia y la exigencia de Universidad de Chile, la planificación de la próxima campaña es un tema de suma importancia. La danza de nombres, los rumores y las especulaciones se toman la agenda, generando una alta expectación en una hinchada que sueña con un plantel que pueda volver a pelear por el título.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, hay algunas piezas que ya llaman la atención de Azul Azul. ¿Quiénes son? Eduardo Vargas, Tomás Ahumada y Esteban Matus.

Jorge Coke Hevia analiza el mercado de fichajes de la U

El periodista Jorge “Coke” Hevia, conocido por su estilo directo y sus opiniones sin filtro, conversó con Bolavip Chile para analizar el panorama de fichajes de la U.

Sobre los posibles reemplazos en defensa y mediocampo, el conductor de Pauta de Juego señaló que “Esteban Matus si se va el Tucu Sepúlveda. (…) Matías Palavecino no lo veo en la U. A mí el que me gusta pero justo es de Huachipato es Maxi Gutiérrez por si se va Fabián Hormazábal”.

Además, salió al paso sobre el regreso de Turboman. “Lo de Eduardo Vargas no estoy diciendo que no vaya a resultar y puede hacer goles, pero la U tiene que ir por otro tipo de delantero”, agregó.

Hevia no ve con buenos ojos un regreso del actual jugador de Audax Italiano | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Por último, también tuvo palabras para una posible vuelta de Felipe Mora, actual jugador del Portland Timbers de la MLS. “Felipe Mora cae parado, pero no sé si será tan cierto eso porque gana un saco de plata, va a cumplir 5 años en Estados Unidos y tendría que ser un deseo de él venir”, sentenció.