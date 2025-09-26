Universidad de Chile vivió un momento histórico al eliminar a Alianza Lima y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, consolidando un presente que ilusiona tanto a jugadores como a hinchas.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ha mostrado solidez táctica y mental, demostrando que está preparado para afrontar instancias decisivas en torneos internacionales.

En medio de la celebración por este logro, surgieron comentarios externos que generaron polémica, incluyendo las declaraciones de Néstor “Pipo” Gorosito, DT de los Íntimos, que habría tenido un altercado una persona de la delegación de la U. ¿Qué dijo el ex UC?

“Un flaco alto, no sé si el presidente, no sé quién eso, dijo ‘váyanse para la casita’. Un desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”, expresó el ex volante de creación.

Pipo Gorosito recordó la barbarie de Avellaneda | FOTO: Andres Pina/Photosport

Matías Fuenzalida le contesta Néstor “Pipo” Gorosito

Estas palabras no pasaron desapercibidas entre los fanáticos del Romántico Viajero y algunos periodistas nacionales. Matías Fuenzalida, conductor del programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura, salió a contestarle.

“Se mandó una declaración fea, baja. No puede, todo tiene un límite. Es realmente de un futbolista que está recién en el primer equipo y que está vuelto loco, ni ese futbolista se manda una declaración tan desubicada como la de Pipo Gorosito”, aseveró.

El cruce entre Gorosito y periodistas nacionales promete seguir dando de qué hablar, generando repercusiones constantes en el medio deportivo.