Universidad de Chile se alista para enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto laico tendrá que dar lo mejor de sí para clasificar a la última ronda del certamen continental.

Para ello, deberá eliminar el elenco granate, que viene en estado de gracia en Argentina. ¿Cómo se puede vencer a los dirigidos por Mauricio Pellegrino? Un periodista trasandino le entregó la clave a los azules.

Ese es el caso de Alejandro Fabbri, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó la llave por la competencia internacional. Le envió una advertencia al equipo estudiantil.

“No tiene grandes debilidades. Es un equipo que si lo presionan mucho puede tener inconvenientes defensivos por la zona central. Los zagueros son fuertes y ásperos”, lanzó.

En dicha línea, el comunicador agregó: “Quizás le falte un poquito de habilidad para poder salir con la pelota dominada y le falta un poco de quite y de marca en el medio de la cancha“.

Universidad de Chile enfrentará a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. (Getty)

El poderío del rival de Universidad de Chile

Finalmente, el periodista argentino aseguró que los azules se enfrentarán a un rival de mayor jerarquía que el último que tuvo en Copa Sudamericana. ¿Quién fue aquel contrincante?

“Lanús es mucho más que Independiente, por ejemplo, por nombrar a un equipo que se conoce en Chile (…) Lo que le cuesta un poco a Lanús es cuando el otro equipo lo intenta dominar y lo ataca con mucha gente”, comentó.

“Ahí genera algunos huecos defensivos y se le puede generar riesgo. No es un equipo invencible, ni mucho menos, pero es un equipo duro, áspero, bien preparado para retroceder, sobre todo si se pone en ventaja“, cerró.