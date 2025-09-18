Universidad de Chile y Alianza Lima se fueron con el marcador en cero en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro laico tuvo la chance de aprovechar la ventaja numérica desde el 64′, sin embargo, el elenco peruano supo aguantar el partido con uno menos.

El partido no estuvo exento de polémicas. Cerca de la media hora de compromiso, una polémica mano en el área del cuadro local no fue revisada por el VAR, desatando la rabia de los hinchas en redes sociales.

Casi al término de la primera parte, Alianza pudo batir la resistencia del portero Gabriel Castellón. Sin embargo, el juez brasileño, tras revisar el VAR, se percató de una mano previa de Quevedo por lo que invalidó el tanto.

Así las cosas, el cuadro universitario y los blanquiazules se preparan ya para lo que será el partido de vuelta, el cual no se jugará en el Estadio Nacional.

¿Por qué la U no será local en el Nacional?

Los azules no podrán disponer del Estadio Nacional, donde históricamente han ejercido su localía. ¿La razón? el próximo sábado 27 de septiembre comienza el Mundial Sub-20 en Chile.

Es por ello que el cuadro universitario deberá trasladarse hasta la cuarta región, y hará de local en el recinto de Coquimbo Unido, el Francisco Sánchez Rumoroso.

Cabe recordar que, debido a la sanción que sufrió Universidad de Chile luego de los graves incidentes ante Independiente en Avellaneda, no habrá entradas a disposición para los hinchas azules, siendo el primer encuentro de local en el que cumplen con los siete sin sus fanáticos que estipuló la CONMEBOL tras el duro castigo.