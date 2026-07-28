Presidente de Belgrano rompe el silencio por Thiago Cardozo y responde al supuesto interés de la U: “A nosotros…”

Desde Argentina entregaron detalles sobre la situación de un futbolista que aparece en el radar de Universidad de Chile.

Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado de fichajes y en las últimas horas apareció un nuevo nombre como alternativa para reforzar su plantel de cara al segundo semestre.

El Romántico Viajero buscaría sumar competencia para Gabriel Castellón en el arco y uno de los futbolistas que comenzó a aparecer en el radar azul es Thiago Cardozo, arquero uruguayo de 29 años que actualmente milita en Belgrano de Argentina.

Sin embargo, desde el elenco trasandino salieron a aclarar la situación y entregaron detalles sobre el presente del guardameta, quien también sería seguido por otros clubes del continente.

Cardozo levantó el título del Torneo Apertura 2026 con Belgrano de Córdoba | FOTO: Marcos Brindicci/Getty Images

Luis Fabián Artime y el caso de Thiago Cardozo

El presidente de “El Pirata”, Luis Fabián Artime, aseguró en el programa F12 de ESPN Argentina que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta formal.

“Nosotros con Thiago Cardozo se ha vencido la posibilidad de hacer uso de la opción de la compra, pero Unión Santa Fe mantiene una deuda con nosotros y estamos negociando y nuestra intención es que se quede”, señaló el dirigente argentino.

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Además, Artime se refirió directamente a los rumores que vinculan al guardameta charrúa con la U y otros clubes del continente. “Nos han venido a decir que tiene una oportunidad de la U, que lo quiere el equipo de Brasil, pero formalmente a nosotros no nos ha llegado nada. Hasta diciembre él es jugador de Belgrano y para que se fuera tendría que haber un resarcimiento económico para que interrumpa su contrato y no ha llegado nada”, explicó.

“Quedan 48 horas para que cierre el libro de pases, nosotros mañana no escuchamos nada”, sentenció Artime, dejando en claro que cualquier negociación por Cardozo deberá avanzar rápidamente si el Chuncho pretende quedarse con el arquero.

En resumen…

Universidad de Chile tendría en carpeta a Thiago Cardozo como una alternativa para reforzar el arco y competir con Gabriel Castellón, pero desde Belgrano aclararon que hasta ahora no existe una oferta formal por el arquero uruguayo.