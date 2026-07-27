Universidad de Chile busca remecer el mercado: va con todo por un arquero campeón en Argentina

Universidad de Chile quiere remecer el mercado y busca el fichaje de este portero campeón en Argentina.

Universidad de Chile logró un valioso triunfo en su vuelta al ruedo en la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Audax Italiano gracias a los goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas.

Este triunfo sin duda que le da tranquilidad a Fernando Gago de partir con el pie derecho este segundo semestre, en el que tienen bien definidos los objetivos del club: llegar a lo más alto del torneo nacional y luchar por el título de la Copa Chile.

Por esto, para el ‘Romántico Viajero’ es crucial lo que es el mercado de pases y en las últimas horas, una importante noticia se ha dado al respecto con la llegada de un posible nuevo refuerzo.

Se trata del portero uruguayo, Thiago Cardozo, quien hoy milita en Belgrano de Córdoba y sería el gran candidato de la Universidad de Chile para reforzar la portería azul.

Cardozo es opción en la U | Foto: Instagram

Esta información fue compartida en las últimas horas por el periodista Sebas Giovanelli en su cuenta de ‘X’, en la que reveló que la Universidad de Chile quiere llevarse a Cardozo.

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“La Universidad de Chile quiere llevarse ya a Thiago Cardozo, el arquero tiene contrato con Belgrano. Los Cordobeses ya no tienen claúsula de compra como tenían en junio y no pueden hacer uso de la opción que pide Unión (de Santa Fe). México y Brasil podrían ser otros mercados”, señaló.

Con este interés en concreto, se espera que esta semana pueda ser definitoria para la Universidad de Chile en la búsqueda de nuevos fichajes, en la que hoy Carodozo aparece como un interesante nombre para llegar al arco azul y competir con Gabriel Castellón.

La @udechile quiere llevarse ya a Thiago Cardozo, el arquero tiene contrato con @Belgrano. Los cordobeses ya no tienen claúsula de compra como tenían en junio y no pueden hacer uso de la opción que pide Unión. México y Brasil podrían ser otros mercados. #uruguayo 🧤⚽🇺🇾 pic.twitter.com/58z4Q1mSja — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 26, 2026