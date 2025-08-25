Una de las joyas de la cantera de Universidad de Chile sufrió un insólito cobro en la Primera B: un rival le propinó un codazo y lo terminaron expulsando a él. Nadie entendió la decisión del juez del compromiso.

Ese es el caso de Jeison Fuentealba, que en el encuentro entre Universidad de Concepción y Deportes Concepción recibió una discutible tarjeta roja en el minuto 60. Le pudo costar caro a su club.

Con el marcador 3-0 a favor de su equipo y tras haber marcado el primer tanto del partido, el volante de 22 años fue agredido por Nelson Sepúlveda. Sin embargo, el árbitro cobró al revés.

Sin pensarlo dos veces, le mostró la tarjeta roja al formado en los azules, lo que causó su indignación. En las imágenes se aprecia claramente cómo el rival eleva su codo a la altura del cuello y tras ello simula haber recibido un golpe.

Seguramente, Universidad de Concepción reclamará por la confusa determinación de Claudio Díaz. El réferi ni siquiera le exhibió amonestación al jugador de los lilas.

Para fortuna de Jeison Fuentealba, sus compañeros mantuvieron la ventaja y terminaron quedándose con el encuentro por 4-1. De esta manera, se ilusionan con el ascenso: marchan terceros con 36 unidades.

A pesar de ser expulsado, Jeison Fuentealba festejó el triunfo de U. de Concepción sobre Deportes Concepción. (Créditos: @futboludec)

La insólita expulsión contra el formado en Universidad de Chile

Revisar desde el minuto 2:32