Recomendó a Darío Osorio en Universidad de Chile y confiesa: “Lloraba porque extrañaba”

Rubén Farfán rememoró su vínculo con el nuevo refuerzo del Crystal Palace. Lo conoció en su barrio en El Melón.

Universidad de Chile sumó un representante en Inglaterra: el arribo de Darío Osorio al Crystal Palace es un hecho. El seleccionado chileno ya entrena en el elenco de Londres y el cuadro azul se llena de orgullo.

A su vez, hay un colega del oriundo de Hijuelas que también está feliz: lo recomendó al conjunto universitario cuando era un niño. ¿De quién se trata? Ese es el caso de Rubén Farfán.

El recordado atacante (hoy en Magallanes) conversó con La Tercera y explicó su vínculo con el zurdo de 22 años. Lo ha seguido minuciosamente tras conocerlo cerca de su hogar.

“Darío jugaba acá en el barrio donde yo vivo, en El Melón. Siempre destacó. Estoy muy feliz por todo lo que ha logrado, por su familia, por todos”, comenzó señalando el ariete.

“Es un chico muy sacrificado. Ahora tiene que seguir destacando y llegar lo más lejos que pueda (…) Su familia vive en Hijuelas. Veo a sus padres cuando vienen al barrio. Todo lo ha logrado, se lo merece“, agregó.

Rubén Farfán recomendó a Darío Osorio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Recuerda los inicios de Darío Osorio en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, Rubén “El Rayo” Farfán rememoró cuando el nuevo refuerzo del Crystal Palace la pasaba mal en La Cisterna. Le costó adaptarse a una vida sin sus seres queridos.

“Lloraba porque extrañaba, como todo niño que le cuesta salir de su casa. Se fue muy chico. Yo hablaba con él, le decía que tenía que aguantar. Lo mismo le decían sus padres”, expresó.

“No lo pasó bien, porque las cosas le han costado mucho. Todo lo que está viviendo ahora se lo merece“, concluyó.