El delantero chileno se une al último campeón de la UEFA Conference League en el límite del cierre del mercado de fichajes.

Este martes se cerraron los principales mercados de fichajes del fútbol europeo, entre ellos la Premier League, donde un chileno dio el gran salto. Se trata de Darío Osorio, que fue oficializado en el Crystal Palace.

En el ‘deadline day’ comenzó a tomar fuerza el rumor que acercaba al formado en Universidad de Chile a un equipo de Londres, donde primero se creía que sería el Fulham, pero finalmente terminaron siendo las ‘Águilas’ quienes se hicieron de sus servicios.

El delantero de 24 años se une al Crystal Palace a préstamo desde el Midtjylland de Dinamarca por dos millones de euros pero con una opción de compra obligatoria de 26 millones de la misma moneda más variables, a efectuarse en 2027.

Finalmente, el seleccionado nacional fue anunciado en las redes sociales del cuadro londinense al límite del cierre del mercado.

“Nos complace anunciar la incorporación de Darío Osorio procedente del FC Midtjylland danés en calidad de cedido por una temporada, con opción de compra”, publicaron en X.

Luego, subieron un video con el canterano azul luciendo los colores del equipo vidriero y dando sus primeras palabras en español, con subtítulos en inglés: “Un nuevo capítulo comienza, de Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta, un nuevo desafío, un nuevo hogar, ahora es cuando empieza. ¡Vamos Águilas!”.

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Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que el Crystal Palace es el último campeón de la UEFA Conference League y esta temporada competirá en la Europa League. Mientras que en la Premier League arrancó con dos empates.

Además de Darío Osorio, las ‘Águilas’ oficializaron a última hora los fichajes de Honest Ahanor, Quinten Timber y Ben Chilwell, este último campeón de Champions League con el Chelsea en 2021.

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En síntesis