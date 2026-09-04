El periodista entregó detalles sobre la presunta controversia existente en el camarín de Universidad de Chile con su entrenador.

Universidad de Chile no la pasa bien y Fernando Gago es uno de los principales involucrados. ¿La razón? Aseguran que hay un roce entre el DT y parte del plantel profesional.

A pesar de que ello fue descartado por el entrenador en conferencia de prensa, Cristián Caamaño entregó su versión al respecto. Lo explicó con peras y manzanas a través de Radio Agricultura.

El comunicador fue tajante: no se trata por la forma en la que el estratega realiza sus trabajos. Va más allá de lo futbolístico y se concentra en el relacionamiento.

“Surgió la información de que Fernando Gago no hacía fútbol 11 contra 11 en la semana y eso para muchos periodistas casi que fue un sacrilegio, porque eso es despreciar el entrenamiento de fútbol”, lanzó.

“Hacer fútbol 11 contra 11 quedó en el pasado. Está obsoleto, es de la época de los noventa, ochenta (…) Los jugadores están molestos no porque entrene de esta manera, están molestos por la forma de manejar el grupo“, agregó.

Cristián Caamaño aclaró la polémica de Universidad de Chile. (Foto: ESPN Chile)

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Fernando Gago genera recelo en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el panelista del programa Puntapié Inicial profundizó en su visión de lo acontecido. A su vez, reiteró el llamado a sus colegas: hay que interiorizarse en la materia.

“No les acomoda, no les gusta. No les gusta que quizás tenga ciertas reacciones frente a errores y quizás marca una distancia con algunos futbolistas, distinta a que con otros. Todo eso va minando la relación”, cerró.