La importante decisión que toma el DT del Crystal Palace con Darío Osorio: sorpresa total

El jugador nacional, Darío Osorio ya da sus primeros pasos en lo que es su nueva experiencia dentro del fútbol europeo, en la que hace unos días fue oficializado como nuevo refuerzo del Crystal Palace de Inglaterra.

‘La Joya de Hijuelas’ sin duda que goza con todo lo que es este gran salto que ha dado en su carrera, en la que espera poder estar a la altura de dicho desafío, por el que trabajará con todo para ayudar a su nuevo equipo a conseguir logros importantes.

Dentro de las últimas horas, el DT del conjunto inglés Pierre Sage, dejó sus primeras palabras a lo que fue el arribo del chileno a su equipo, a quien lo destacó por sus grandes cualidades.

“Necesitamos un jugador con velocidad en esa posición y él es capaz de rematar desde lejos. Anotó muchos goles así”, declaró.

Osorio ya se enfoca con el Crystal Palace | Foto: Instagram

Ya pensando en lo que son los grandes desafíos que tiene Darío Osorio en su llegada al Crystal Palace, el entrenador francés tomó un importante decisión con el jugador nacional.

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Osorio inscrito en la UEFA Europa League

El entrenador del Crystal Palace dio a conocer en esta jornada a sus 22 jugadores inscritos para lo que será la UEFA Europa League 26/27, en la que consideró a Darío Osorio para esta competencia internacional.

Pierre Sage debió tomar importantes decisiones dentro de esta nómina, ya que dejó fuera de esta a jugadores de renombre como los seleccionados Chadi Riad, Jefferson Lerma, y Evann Guessand.

Además de estas ausencias, también está la marginación de Remi Matthews, Cheik Doucouré, Zavier Gozo y Matheus França.

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De esta forma, Darío Osorio ya se comienza a hacer un importante espacio dentro del conjunto inglés, en la que espera poder aclimatarse rápidamente al Crystal Palace para lo que son cada uno de sus desafíos en este 26/27.