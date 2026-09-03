DT de Crystal Palace explica el fichaje de Darío Osorio: “Necesitamos un jugador con…”

Pierre Sage abordó la incorporación del seleccionado chileno. Todo indica que será utilizado en la ofensiva.

Tras una larga espera, Darío Osorio se convirtió en refuerzo del Crystal Palace. El atacante de 22 años arribó al fútbol inglés y cuenta los segundos para realizar su estreno en su nuevo equipo.

Y en la previa, su entrenador explicó su incorporación: Pierre Sage habló sobre el seleccionado chileno en conferencia de prensa. El DT francés abordó las cualidades del oriundo de Hijuelas.

Y según dejó entrever, lo utilizará en el sector ofensivo. El puesto en el que se desempañará el zurdo es una de las principales dudas antes de verlo debutar en la Premier League.

“Necesitamos un jugador con velocidad en esa posición y él es capaz de rematar desde lejos. Anotó muchos goles así”, comenzó señalando el estratega frente a los medios.

Luego, entregó indicios sobre la importancia del formado en Universidad de Chile en el esquema y agregó: “Son dos cosas que cambiarán un poco nuestra forma de jugar“.

Pierre Sage habló sobre Darío Osorio. (Foto: Crystal Palace)

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¿Cuándo debuta Darío Osorio en Crystal Palace?

Finalmente, consultado sobre el encuentro en el que sus nuevos dirigidos estarán a disposición, Pierre Sage descartó referirse a fechas en concreto. El siguiente partido es contra Fulham.

“A veces, el jugador está listo debido a que ha jugado y entrenado con su último club, por lo que nosotros entendemos rápidamente qué esperar sobre él. Y a veces, necesitamos tiempo, pero depende del caso“, concluyó.